Covid: Marche, +3 ricoverati in 24h, incidenza sale a 247

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Nelle Marche è aumentato nell'ultima giornata il numero di ricoverati per Covid (ora sono 56, +3 rispetto a ieri) e si sono registrati 630 casi di positività (3.722 in una settimana) sulla base di 1.999 tamponi, per un'incidenza ogni 100mila abitanti che continua la lieve salita, da 239,96 a 247,47. Lo comunica la Regione. Una persona è deceduta e il totale regionale di vittime si attesta a 4.110.

Tra i degenti sono quattro quelli in Terapia intensiva (+1) e quattro in Semintensiva (+1) oltre ai 48 in reparti non intensivi (+1); altre 11 persone sono in osservazione nei pronto soccorso e le quarantene si portano a 4.791 (+434) ma solo 35 di loro presentano sintomi. (ANSA).