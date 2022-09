Alluvione Marche: forza blocco stradale e investe volontario

Un volontario che stava lavorando nelle Marche in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobilista che ha forzato un posto di blocco ed è poi fuggito. Secondo quanto si apprende il volontario è stato trasportato in ospedale, dove è stato valutato in codice verde, e sta bene. Tutto sarebbe nato dalla pretesa dell'automobilista di procedere oltre il blocco. Al divieto imposto dal volontario, l'uomo ha forzato il posto, lo ha investito ed è fuggito. Solo più tardi si è costituito.

"Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio. Massima solidarietà al volontario della VAB, intenzionalmente investito da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati nell'assistenza alla popolazione va la nostra riconoscenza". Così in un tweet la Protezione Civile commenta quanto accaduto oggi nelle Marche dove un automobilista ha forzato un posto di blocco investendo un volontario al lavoro.