Incidenti stradali: schianto con lo scooter, muore 60enne

(ANSA) - SARNANO, 23 SET - Un uomo di 60 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la SS78 "Picena" nel territorio di Sarnano. Secondo una prima ricostruzione il 60enne era in sella ad uno scooter e stava viaggiando insieme ad altri scooteristi, quando è finito sull'altra corsia, mentre stava sopraggiungendo un furgone in senso opposto, che lo ha centrato in pieno. Inutili i soccorsi del 118: è arrivata anche l'eliambulanza, ma gli operatori sanitari non sono riusciti a rianimare il ferito. La strada è stata chiusa temporaneamente e il traffico deviato. (ANSA).