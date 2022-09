Frolla, un biscotto con materie prime di aziende colpite

(ANSA) - OSIMO, 22 SET - Un biscotto prodotto con materie prime acquistate da aziende colpite dall'alluvione e il cui ricavato servirà a finanziare la Caritas di Senigallia (Ancona).

È l'ultima iniziativa di Frolla Microbiscottificio, cooperativa di Osimo che dà lavoro a 18 ragazzi disabili. Il biscotto si chiama Briciole ed è a base di amarene e cioccolato. Le prime acquistate dall'azienda Morello Austera di Cantiano (Pesaro Urbino), i cui prodotti rientrano nell'Arca del Gusto Slow Food.

Il cioccolato invece, è prodotto da Brave Beans, realtà che ha sede a Casine di Ostra. Per l'acquisto è sufficiente recarsi sull'e-shop di Frolla Microbiscottificio. Il sistema darà di default una donazione minima di 10 euro che ovviamente potrà essere modificata al rialzo qualora gli utenti lo desiderassero.

Sottratti i costi di produzione, il ricavato verrà devoluto alla Caritas di Senigallia. Ricavato che ha toccato i 4.000 euro nelle prime 24 ore dalla messa in commercio. Gaia Segattini Knotwear, imprenditrice di Ostra, si dedicherà alla divulgazione sui social con l'hashtag #briciolehelpmarche. Marchigiano anche il packaging, realizzato da Box Marche. "Sentivamo di dover aiutare la nostra terra perché non vediamo l'ora di vederla tornare a splendere", commenta Jacopo Corona, co fondatore di Frolla -. Confidiamo nella grande generosità degli italiani".

