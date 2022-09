Maltempo: allerta meteo, Cc acquisiscono tabulati telefonici

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Ancona per omicidio colposo e inondazione colposa in seguito all'alluvione che ha colpito la provincia, i Carabinieri forestali - a quanto si apprende - hanno acquisito negli uffici competenti i dati meteo relativi alle precipitazioni previste per il giorno del disastro e stanno anche ricostruendo i tabulati telefonici di una serie di soggetti interessati dall'allerta. Quest'ultima non c'è stata poichè, per la Protezione civile della Regione Marche si è trattato di "un fenomeno meteo impossibile da prevedere nella sua intensità e sviluppo con le attuali conoscenze disponibili".

Un aspetto sul quale la procura ha disposto approfondimenti.

(ANSA).