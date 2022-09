Elezioni: Bentivogli,strategia energia miope da Meloni e Salvini

(ANSA) - PESARO, 20 SET - "Le bollette sono quadruplicate. A fine agosto per le famiglie il prezzo del gas a metro cubo è arrivato a 1,6 euro, a ottobre senza interventi sarà sopra i 3,5 euro. Paghiamo una miopia sulla strategia energetica che ha tanti padri, non ultimi Meloni e Salvini che in questi anni per interesse elettorale hanno cavalcato i comitati No a tutto". Lo ha detto il candidato del centrosinistra nel collegio uninominale per il Senato di Marche Nord (Pesaro Urbino e Ancona), Marco Bentivogli durante un appuntamento elettorale a Pesaro, con i sindaci Pd di Bergamo Giorgio Gori, di Ancona Valeria Mancinelli e di Pesaro Matteo Ricci, l'europarlamentare Irene Tinagli, il candidato alla Camera di +Europa Giordano Masini. Secondo Bentivogli, "ora serve un tetto europeo al prezzo del gas a 160 euro, il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica e prezzo del gas. Un credito d'imposta per le aziende sopra il 50%, e subito il canone sociale per l'energia per le fasce più deboli. Dobbiamo ringraziare Conte, Salvini e Berlusconi che hanno fatto cadere Draghi e indebolito l'Italia nelle trattative europee sul gas. Favorendo il loro amico Putin". Bentivogli ha ricordato di avere chiesto di sospendere la campagna elettorale per l'alluvione nelle Marche, "per dare una mano concreta alle popolazioni colpite. In questi momenti servono persone che prendano la pala in mano e poche chiacchiere" ha osservato il candidato che fa parte di un gruppo di volontari immediatamente intervenuti nella prima fase dell'emergenza. "Ho chiesto unità fra le istituzioni per affrontare insieme il dramma che ha colpito tanti nostri corregionali" ha proseguito, criticando l'attale maggioranza di centrodestra la governo della Regione, con "4 assessori su sei in fuga per Roma". "L'alluvione - ha ammonito - ci ricorda che l'assenza di cura nei confronti della nostra terra causa disastri ambientali con perdite di vite umane inaccettabili (ANSA).