Durante lavori a Pesaro emergono scheletri del Medio Evo

(ANSA) - PESARO, 20 SET - Rinvenuti due scheletri durante l'intervento in piazza del Popolo a Pesaro. "I lavori non subiranno interruzioni" dice Riccardo Pozzi, assessore al Fare, in merito alle operazioni di sostituzione del selciato durante il quale sono stati rinvenuti, nel pomeriggio, due scheletri risalenti probabilmente al Medioevo. Tanti i curiosi che si sono affollati attorno all'angolo di via Giordano Bruno. Qui gli archeologi, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Abap (Archeologia Belle Arti e Paesaggio) per le province di Ancona e Pesaro Urbino, hanno effettuato una prima analisi dei reperti che verranno poi rimossi e analizzati nei laboratori per definire la datazione delle sepolture e il loro contesto storico culturale. Non si esclude che, procedendo con gli scavi, se ne possano trovare altri. "Continueremo a relazionarci con la Soprintendenza come abbiamo fatto sin da marzo, quando abbiamo svolto le indagini di archeologia preventiva con il georadar, propedeutiche ai lavori" ha concluso Pozzi. L'inizio dei lavori di posa in opera pavimentazione è previsto per lunedì. (ANSA).