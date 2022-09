Covid: salgono casi nelle Marche, 742 in 24 ore

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - Torna a salire il numero di nuovi casi covid nelle Marche: 742 in 24 ore, il numero più alto da una settimana a questa parte. Secondo i dati della Regione Marche sono stati effettuati 2.645 tamponi. L'incidenza sale a 220,74 su 100mila abitanti (ieri 217,89). Non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta quindi fermo a 4.017. Sono complessivamente 53 i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani: 3 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, 47 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 10 persone nei pronto soccorso. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.240 di cui 24 con sintomi. (ANSA).