Confindustria Fermo diventa social con Piero Massino Macchini

(ANSA) - ANCONA, 20 SET - La nuova Confindustria Fermo è 4.0.

Parte dal Micam la campagna social che porta l'associazione degli industriali dentro il mondo del virtuale. "Ma lo facciamo - spiega il presidente Fabrizio Luciani - con le gambe ben salda a terra. Infatti, con il progetto Mixture raccontiamo la nostra manifattura, la bellezza del territorio, l'enogastronomia ma in modo virtuale". Per farlo Confindustria Fermo ha chiamato un esperto di comunicazione, Tommaso Annibali, e uno dei volti più amati del territorio, l'attore Piero Massimo Macchini. "Il progetto, che è la prima fase di una strategia ben precisa, è caratterizzata da tre video emozionali - aggiunge Luciani -. Uno più istituzionale, uno comico e uno più poetico. Il tutto convergerà poi a dicembre, durante l'assemblea annuale degli associati, con uno spettacolo live affidato a Macchini in versione digital guru". Il progetto è stato presentato al Micam da Luciani, insieme al direttore Giuseppe Tosi e al presidente della sezione calzature Valentino Fenni. Confindustria Fermo ha attivato profili Instagram, Facebook e LinkedIn di Confindustria Fermo. Imprese, borghi e food sono tre protagonisti dei video.

"Abbiamo saputo coinvolgere anche i dipendenti delle aziende. E questo ha reso tutto ancora più credibile e particolare. Il Fermano è molto più vasto di quanto si pensi. Per me - spiega Piero Massimo Macchini, anche lui molto attivo sui social - è una nuova opportunità per raccontare chi merita molta più attenzione di quanta spesso ne riceve". Il lancio dai padiglioni del Micam è avvenuto nello stand delle Marche (Regione, Camera di Commercio e Confindustria).E' stato fatto vedere il promo dei video, realizzati dal regista Mattia Toccaceli, che si è aperto con le immagini di Montappone e poi percorrendo tutti i territori si è chiuso con una panoramica dall'alto di Fermo. "I video sono pensati per i social, per cui in 40 secondi concentreremo ogni messaggio. Usciranno a sorpresa, scaglionati tra ottobre e novembre" ha concluso Luciani. (ANSA).