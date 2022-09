Maltempo: soccorsi 'accelerano' a Castelleone per Mattia

(ANSA) - CASTELLEONE DI SUASA, 19 SET - I soccorritori che cercano Mattia Luconi, 8 anni, sul letto del fiume e vicino agli argini del Nevola, stanno aumentando la presenza di escavatori per accelerare la rimozione degli enormi mucchi di vegetazione varia, tra cui anche interi alberi e tronchi, che sono stati trasportati nella zona tra il ponte adiacente alla Corinaldese e l'azienda agricola Patti Vanocci, in territorio di Castelleone di Suasa (Ancona), nei cui terreni era stata trovata l'auto Mercedes Classe A su cui viaggiavano Silvia e il figlio Mattia, travolti dalla furia del fiume nella serata del 15 settembre: la donna, farmacista a Barbara, era stata recuperata viva proprio in quella zona ed è ora ricoverata a Senigallia; mentre il figlioletto è disperso. L'ipotesi è, visto che nella zona si è accumulata una gran mole di materiale, anche sugli argini e nei campi adiacenti, che la corrente impazzita del fiume possa aver trasportato lì oltre all'auto e a Silvia anche il piccolo Mattia.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco che utilizzano, dal tardo pomeriggio, unità cinofile le quali setacciano l'area: per la ricerca, ai cani sarebbe stato fatto fiutare come campione lo zainetto di Mattia che era stato ritrovato invece 8 chilometri più a valle rispetto a dove l'auto è stata travolta e la cui posizione non era indicativa circa l'eventuale localizzazione di Mattia che non lo indossava quando è stato travolto dall'acqua.

Lo zainetto non era distante dalla zona in cui è, nei giorni scorsi, era stato rinvenuto il corpo della 17enne Noemi Bartolucci. Le ricerche sono in corso anche per la mamma di Noemi, Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara, trascinata dal Nevola mentre lasciava casa in auto con Noemi e l'altro figlio Simone che si è salvato aggrappandosi a una pianta. (ANSA).