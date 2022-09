Maltempo: Curcio, devastazione su infrastrutture già fragili

Il maltempo, le esondazioni hanno "portato sul territorio una devastazione che ha colpito soprattutto le infrastrutture, alcune già fragilI, e ovviamente i collegamenti con gli altri paesi, gli acquedotti, le fogne: tutto quello che riguarda le infrastrutture è sicuramente un tema cruciale che va affrontato". Così il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, rispondendo ai cronisti all'uscita dal Municipio di Barbara (Ancona) dove è arrivato per capire in particolare le esigenze del territorio pesantemente colpito dal maltempo e dalle esondazioni di diversi corsi d'acqua. Curcio ha iniziato il giro stamattina, nel Pesarese, a Cantiano per poi fare tappa a Frontone, Serra Sant'Abbondio, Pergola, e spostarsi nell'Anconetano a Sassoferrato e Barbara dove ha incontrato il sindaco Riccardo Pasqualini e anche gli assessori regionali Stefano Aguzzi e Francesco Baldelli. Di seguito sarà a Ostra, Senigallia e poi in Regione Marche per un 'incontro' finale.

"Il tema della comunicazione sui bacini - ha detto sulla tempistica degli avvisi ai cittadini - è un tema che va affrontato, da tempo c'è la necessità di migliorare questa relazione di comunicazione che deve essere fatta sul territorio perché i bacini sono molto diversi l'uno dall'altro. Questo è un tema che va al di là di quello che è accaduto". (ANSA).