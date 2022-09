Maltempo: allagamenti, esondazioni, smottamenti a Sassoferrato

(ANSA) - SASSOFERRATO, 15 SET - Persone rimaste bloccate nelle abitazioni e che cercano rifugio nei piani più alti, allagamenti, il torrente Sanguerone esondato, alberi caduti, smottamenti e blackout. E' il quadro della situazione a Sassoferrato (Ancona), una delle zone di maggiore criticità nell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la parte settentrionale delle Marche: Molte le richieste di aiuto da parte di persone rimaste bloccate in casa, in particolare in alcune zone di campagna. Per domani scuole chiuse nella zona, dove stanno operando anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. (ANSA).