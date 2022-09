Maltempo: agricoltore, a Pianello situazione drammatica

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - "Una situazione drammatica, una cosa mai vista prima, nemmeno in tv": a dirlo all'ANSA è Maurizio, un imprenditore agricolo di Ostra (Ancona), che stamani ha raggiunto la frazione di Pianello, la più colpita dalla bomba d'acqua che si è abbattuta sulle Marche nella notte appena trascorsa. "C'è fango ovunque - racconta - le macchine sono state scaraventare lungo l'argine del fiume". "Al momento non so chi siano le vittime - aggiunge - posso solo dire che la situazione è spaventosa". "A Pianello - racconta ancora - ho un capannone, dentro è completamente allagato, c'è almeno un metro di acqua. All'interno ho attrezzature e sementi". (ANSA).