Ancora chiuse alcune strade Umbria verso Marche

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Continuano a essere entrambe chiuse al traffico per i danni provocati dal maltempo a causa del maltempo nella serata di giovedì le strade statali 3 "Flaminia" e 452 "Della Contessa" al confine tra Marche e Umbria. Lo si è appreso dall'Anas.

La Flaminia è interrotta da Scheggia e Pascelupo verso le Marche. Un lungo tratto di strada è infatti interessato da frane.

La statale 452 è invece chiusa da Gubbio.

Il personale di Anas è impegnato dalla notte per il ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

In Umbria la zona più colpita dal maltempo è Pietralunga dove - riferiscono i vigili del fuoco - sempre nella notte due persone intrappolate in un'auto invasa dall'acqua sono state salvate da alcuni operai del comune che si trovavano nei pressi.

Diverse le attività commerciali allagate.

In mattinata tutte le persone isolate a Pietralunga sono state raggiunte dalle squadre dei vigili del fuoco. Ora impegnati per il ripristino dei luoghi liberando le strade dai detriti.

Ancora numerosi gli interventi in attesa. (ANSA).