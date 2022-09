Terremoto: Next Appennino Lab, programma supporto dei bandi

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 15 SET - Parte domani, 16 settembre, da Fabriano (Ancona) 'Next Appennino Lab' il programma di attività di Fondazione Symbola, 8 workshop e 5 webinar, in attuazione del Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016, il Coordinatore della struttura tecnica di missione Sisma 2009, il Dipartimento Casa Italia e le Fondazioni Symbola, Aristide Merloni, Magna Carta, gli Istituti Adriano Olivetti e Censis e le Associazioni Legambiente, Federtrek ed Uncem.

Next Appennino il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al Pnrr per le Aree Sisma a favore delle imprese per sostenere investimenti sul territorio. L'appuntamento si terrà presso la Sala conferenza, Palazzo del Podestà di Fabriano. I lavori inizieranno alle 15 con i saluti di Daniela Ghergo sindaca di Fabriano e l'intervento introduttivo di Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, cui seguiranno le relazioni di apertura di Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016; di Pietro Marcolini, Assessore Bilancio, Programmazione, Progettualità Comune di Fabriano; di Franco Capponi, Sindaco di Treia, Rappresentante Anci Marche nella Cabina di regia Ricostruzione post Sisma 2016 e di Monica Mancini Cilla, vice presidente Sviluppo Europa Marche.

"I bandi - ricorda il Commissario straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini - prevedono una dotazione di 620 milioni di euro e sono rivolti al sostegno agli investimenti in vari settori produttivi e servizi. Più adesioni avremo più ci avvicineremo all'obiettivo di creare le premesse, nei territori dell'Appennino centrale, per stimolare una fase di neo popolamento". (ANSA).