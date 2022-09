Maltempo: piogge e allagamenti nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in alcune aree delle Marche con pioggia ininterrotta. Nel Pesarese i vigili del fuoco sono al lavoro per una bomba d'acqua nella zona di Cantiano, ma la zona più colpita è Sassoferrato (Ancona), dove alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa, allagamenti di locali interrati, smottamenti, corsi d'acqua esondati e alberi caduti a terra. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, che dovrebbero intervenire anche con i sommozzatori. Black out in corso nella Jesino, a San Marcello. (ANSA).