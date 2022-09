Ginnastica: Fabriano, Sofia e Milena ci avete regalato sogno

(ANSA) - FABRIANO, 15 SET - "Fabriano capitale della ginnastica ritmica" con le medaglie delle due atlete della società di ginnastica cittadina. Esulta dunque Fabriano dopo la "giornata storica e indimenticabile di ieri: le ragazze della ginnastica ritmica ci regalano un sogno alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria)".

"Mai - ricorda il Comune - un'individualista italiana aveva vinto un oro mondiale, Sofia Raffaelli ne vince addirittura due: prima al cerchio e poi si ripete alla palla.

Bravissima anche Milena Baldassarri che alla palla conquista la medaglia di bronzo. Tecnica, espressività, eleganza, le ragazze realizzano una magia".

"I complimenti di tutta la Città alle nostre atlete, alle allenatrici Julieta Cantaluppi e c e alla Società Ginnastica Fabriano". "Sofia e Milena, con le vostre splendide vittorie - sottolinea la sindaco Daniela Ghergo - avete regalato un nuovo sogno a Fabriano. La città è orgogliosa di voi, dei vostri successi e dell'esempio di dedizione e di passione che rappresentate per i giovani e per gli sportivi. Un onore per me essere Sindaco della città capitale della ginnastica ritmica" (ANSA).