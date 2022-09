Gdf: Ancona, nuovo comandante provinciale gen. Carlo Vita

Il generale di Brigata Carlo Vita è il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza di Ancona. Succede al generale di brigata Claudio Bolognese destinato all'incarico di Comandante regionale Sardegna. Lo fanno sapere le Fiamme Gialle. Oggi, all'interno della storica Caserma "Tommaso Mariani" sul Lungomare Vanvitelli ad Ancona, alla presenza del Comandante Regionale Marche, Gen. B.

Alessandro Barbera, ha avuto luogo la cerimonia interna di passaggio di consegne tra il precedente Comandante Provinciale di Ancona e il successore innanzi a Ufficiali e Comandanti di Reparto delle Fiamme Gialle della provincia, oltre che a una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Regionale ha espresso "ringraziamenti per l'intensa e proficua opera prestata dal Gen. B. Bolognese e ha formulato al Gen. B. Vita gli auspici di buon lavoro per la concreta salvaguardia degli interessi finanziari ed economici della collettività nell'importante provincia di Ancona. Il Gen. B. Bolognese "lascia il comando dopo tre anni di intensa attività, durante i quali sono stati conseguiti notevoli risultati in materia di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi nel settore della spesa pubblica, alla criminalità economica e finanziaria e ai traffici illeciti, soprattutto presso il porto dorico, per andare a ricoprire il nuovo e prestigioso incarico di Comandante Regionale Sardegna".

Il Gen. Vita è nato a Torchiarolo (Brindisi), 53 anni, coniugato, tre figli, nonno di una nipotina, è laureato in economia e commercio e scienze della sicurezza economico-finanziaria. Negli ultimi due anni, ha svolto l'incarico di Ufficiale di Collegamento della Guardia di Finanza presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione dove, tra l'altro, si è occupato di corruzione negli appalti pubblici. (ANSA).