Fuoco in stabilimento carta Sassoferrato, stop produzione 6 ore

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 15 SET - Paura nell'interno dello stabilimento cartario della Ritrama, Gruppo Fedrigoni, a Sassoferrato (Ancona), per un incendio che si è sviluppato da un forno, un macchinario presente nel sito. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha circoscritto il rogo, anche se la produzione - per questioni di sicurezza - è stata interrotta dalle 13 alle 19. Secondo una prima sommaria ricostruzione, a dare l'allarme i dipendenti stessi dello stabilimento di produzione della carta che hanno visto il fumo e poi le fiamme svilupparsi nel forno. I vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano sono intervenuti, insieme ai colleghi di Arcevia e Jesi, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le apparecchiature. Nessuna persona è rimasta coinvolta grazie alle disposizioni del piano di sicurezza interno alla ditta che sono immediatamente scattate. Una volta messa in sicurezza l'area, anche la produzione all'interno dell'azienda è ripartita con le attenzioni del caso. (ANSA).