Covid: Marche; ricoveri scendono a 58 (-1), 536 casi in 24h

(ANSA) - ANCONA, 15 SET - E' sceso a 58 (-1) nell'ultima giornata il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche tra i quali due in Terapia intensiva, uno in Semintensiva (entrambi invariati) e 55 in reparti non intensivi (-1). In 24ore, comunica la Regione, sono 536 i positivi rilevati in base a 2.038 tamponi e l'incidenza è rimasta invariata 212,37. Una persona è deceduta e il totale regionale di vittime è salito a 4.103. (ANSA).