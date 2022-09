Ariston compra tedesca Centrotec per 1 miliardo

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Ariston rileva la tedesca CENTROTEC Climate Systems. Si tratta dell'acquisione più grande della storia del gruppo italiano, che arrichisce così la sua offerta di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi ESG.

Nel dettaglio Ariston Holding NV acquisirà il 100% di CENTROTEC Climate Systems dalla sua controllante CENTROTEC SE, per 703 milioni in contanti e circa 41,42 milioni di azioni Ariston, pari all'11,1% del capitale. Alle quotazioni attuali di Borsa l'esborso supera 1 miliardo di euro. (ANSA).