Scuola: vescovi Marche a studenti, occasione di autoformazione

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - "La scuola vive del dialogo tra docenti e studenti e accanto alla proposta formativa di chi insegna, c'è anche l'autoformazione, che vede un pieno protagonismo di chi vuol apprendere. Educare è perciò accompagnare l'alunno a cercare nel suo cuore la verità su di sé, sul mondo, sugli altri". E' un passaggio della lettera rivolta agli studenti in occasione dell'inizio dell'anno scolastico dei vescovi delle Marche, che citano sant'Agostino e il suo "De magistro". "La scuola non deve perdere, anzi deve amplificare, questo spazio di formazione dell'umanità degli alunni - sottolineano i vescovi della Cem -, non limitandosi a trasmettere semplicemente dati e competenze tecniche in vista dell'introduzione al mondo del lavoro. In un tempo così complesso come quello che avrete dinanzi - si lehhe -, i vescovi marchigiani vi esortano a vivere il dialogo formativo della scuola come un tempo prezioso di crescita in umanità, per un progresso vero che non sia un semplice cambiare rispetto al passato, ma sia vivere dei valori della grande tradizione sapendoli ridire ed attualizzare nella concreta realtà del presente". "Buon anno scolastico a tutti - è la conclusione - e che San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti, vi sostenga nel cammino di questo prezioso tempo di formazione".

(ANSA).