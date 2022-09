Scuola: Ricci, speriamo periodo peggiore pandemia passato

È suonata la campanella per circa 40mila studenti del territorio pesarese: "a tutti loro un grande in bocca al lupo. Che sia un anno di realizzazione, di divertimento, di studio, di amicizie, di vita. Che siano mesi regolari, in presenza, a contatto con amici e insegnanti.

Speriamo di esserci lasciati alle spalle il momento peggiore della pandemia". È l'augurio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci e dell'assessore alla Crescita Camilla Murgia, che stamattina hanno salutato i ragazzi pesaresi al loro rientro in aula.

Prima tappa la scuola "Dante Alighieri", nuova sede di Pesaro Studi in viale Trieste. Presenti anche l'assessore al Fare Riccardo Pozzi e alla Sostenibilità Heidi Morotti, accolti dalla direttrice scolastica Alessandra Zacco. "Siamo riusciti a trovare una collocazione alternativa in un luogo predisposto ad accogliere studenti". La struttura di Pesaro Studi torna a vivere dopo anni di chiusura, nel segno della sostenibilità, della transizione ecologica e del digitale, ospitando con i ragazzi della Dante, anche i corsi delle Università di Urbino e Ancona. "Gli interventi hanno riguardato l'adeguato dell'impianto a normative esistenti e la suddivisione degli spazi in base alle esigenze di scuola e università, per un costo di 105mila euro - ha spiegato Pozzi -. Sono state trasferite in totale sedici classi per un per un numero di 370 alunni circa".

Il tour è proseguito in via Recchi, con la visita alla scuola dell'Infanzia "I 3 giardini". «Qui - ha detto Pozzi - abbiamo svolto lavori per 80mila euro per suddividere gli spazi per consentire l'accoglienza dei bambini più piccoli, come la nuova pavimentazione e interventi di efficientamento energetico".

Infine l'Istituto Cecchi, accolti dal nuovo direttore scolastico Riccardo Rossini: "Una scuola con insegnanti e operatori che amano profondamente Villa Caprile. Un luogo magico, tra i più belli d'Italia - hanno concluso Ricci e Murgia - . Un plesso in trasformazione che ha visto finanziare due progetti grazie ai fondi del Pnrr che riguardano convitto e palestra". (ANSA).