Salvini, non vedo l'ora Lega torni occuparsi confini Italia

"Non vedo l'ora che la Lega torni a preoccuparsi dei confini del nostro Paese, perché non se ne può più di clandestini che rubano di giorno e di notte e vivono a spese del popolo italiano". Così il segretario della Lega Matteo Salvini intervenendo ad Ascoli Piceno per la campagna elettorale a sostegno dei candidati della Lega.

"Spacciano, fanno casino e poi vogliono la casa, vogliono il lavoro: - ha attaccato - ragazzi, non se ne può più specie ora, con milioni di italiani in difficoltà economica. Prima - ha concluso - devono venire i cittadini che lavorano, pagano e soffrono da più tempo". (ANSA).