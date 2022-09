'Ndrangheta: omicidio fratello pentito,udienza Gup a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - La Procura distrettuale antimafia di Ancona ha chiesto il processo per i presunti autori dell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese, avvenuto il 25 dicembre del 2018 a Pesaro. Questa mattina si è aperta già l'udienza preliminare, ad Ancona, per Francesco Candiloro, 43 anni, Michelangelo Tripodi, 44 anni e Rocco Versace, 55 anni, ritenuti affiliati alla cosca calabrese Crea di Rizzicomi. I tre erano stati sottoposti a fermo, e sono tuttora in carcere per omicidio premeditato aggravato dall'associazione mafiosa, porto e detenzione illegale di armi, grazie ad una operazione dei carabinieri del Ros conclusa ad ottobre dello scorso anno.

Candiloro e Tripodi sono accusati di essere gli autori materiali dell'omicidio del fratello del pentito Girolamo Biagio Bruzzese, che nel 2003 si 'dissociò' dalla 'ndrangheta. Versace, secondo l'accusa, sarebbe stato il loro complice; li avrebbe aiutati a compiere i sopralluoghi e a pianificare il delitto. Una vendetta trasversale della cosca della Piana di Gioia Tauro che si era consumata nel tardo pomeriggio di Natale. Gli uomini del clan, secondo la ricostruzione dell'accusa, avevano agito conoscendo la località protetta dove abitavano i familiari del pentito e avevano atteso il fratello sotto casa, in via Bovio, in centro a Pesaro, sparandogli un intero caricatore con una pistola automatica calibro 9. L'azione penale è stata esercitata a fine agosto dalla procura distrettuale. Durante l'udienza preliminare i 3 imputato erano videocollegati dagli istituti di pena dove sono reclusi. In videocollegamento anche il pentito Bruzzese che si costituirà parte civile. (ANSA).