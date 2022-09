Covid: Marche, +2 ricoveri ma incidenza casi scende a 212

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Si è attestato a 59 nell'ultima giornata il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +2 rispetto al giorno precedente ma sono risultati in calo i degenti sia in Terapia intensiva (2; -1 rispetto a ieri) e in Semintensiva (1; -1) mentre sono aumentati i ricoverati nei reparti non intensivi (56; +4). In 24ore registrati 464 casi di positività (3.194 in una settimana) in base a 1.936 tamponi; l'incidenza ogni 100mila abitanti ha proseguito il proprio trend discendente (da 225,33 a 212,37). Nessun decesso nell'ultima giornata e il totale di vittime resta a 4.102.

Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono attualmente 13 (+2 rispetto a ieri) mentre le quarantene calano ancora (4.370; -336). (ANSA).