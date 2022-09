Investito da auto mentre regola traffico nel Maceratese,grave

Un dipendente della Provincia di Macerata è rimasto ferito in maniera molto grave dopo essere stato travolto da un'auto, condotta da un anziano, mentre regolava il traffico durante lavori di taglio dell'erba ai lati della carreggiata. L'incidente è avvenuto stamattina a Corridonia (Macerata) sulla Sp 34 nei pressi dell'ippodromo.

L'uomo, 'cantoniere' 56enne di Mogliano (Macerata), è stato trasferito in gravi condizioni dal 118 in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. (ANSA).