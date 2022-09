Scuola: Manzi, da direttore Usr toni nostalgici da ventennio

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - "Per l'ennesima volta il direttore dell'Ufficio scolastico regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti, utilizza in una comunicazione ufficiale agli studenti toni nostalgici e militareschi degni del Ventennio". Lo dichiara in una nota la responsabile nazionale Scuola del Pd e capolista alla Camera nelle Marche Irene Manzi. "Gli stessi toni, del resto, usati in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - ricorda - in cui riprese una parte un discorso di Benito Mussolini e che suscitò polemiche e indignazione da parte della comunità scolastica, del mondo politico e culturale e delle associazioni".

"Le parole di Filisetti continuano, ancora una volta, a lasciarci basiti. I termini che evocano il regime fascista dovrebbero entrare a scuola solo nei libri di storia e non certamente negli auguri di buon inizio di anno rivolti studenti.

- conclude Manzi - La scuola della nostra regione meriterebbe affermazioni ben diverse". (ANSA).