Export: Marche, 10,4 miliardi di euro in 6 mesi 2022, +72,5%

(ANSA) - ANCONA, 13 SET - Ammonta a 10,4 miliardi il valore dell'export del primo semestre 2022 e segna una crescita del 72,5% rispetto al primo semestre del 2021, percentuale che fa delle Marche la seconda Regione di Italia per incremento delle esportazioni. "L'inevitabile perdita di quota di mercato russo è compensata da incrementi importanti verso altre destinazioni", commenta il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini. Dal raffronto (sempre per il primo semestre) con il pre-pandemia la crescita c'è ed è buona: +68,9% il risultato sul totale export se rapportato allo stesso intervallo del 2019.

"Risultato incoraggiante anche al netto di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici: +24,5%", prosegue Sabatini. Le principali destinazioni per l'export marchigiano sono: Germania 1.366,9 milioni di euro (+97%), Belgio 1.213,7 milioni (quasi triplicato), Stati Uniti 960,3 milioni (+92,5%), Regno Unito 828,3 milioni euro (più che triplicato), Francia 805,5 milioni euro (+31,3%). Russia (16/o mercato di riferimento nel semestre) 120,4 mln euro (-17,5%). Alla vigilia del Micam e dei prossime fiere della moda a Milano, buone performance del calzaturiero (+28,7%) che superano quella italiana (+23,6%). "Il calzaturiero, conclude Sabatini - torna ad avvicinarsi ai valori del 2019: l'export del primo semestre vale 627,5 mln euro, "solo" -3,3% rispetto ai primi sei mesi del 2019". (ANSA).