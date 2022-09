Doppia piantagione marijuana fuori casa, arrestato da Gdf

In un'abitazione di Civitanova Marche (Macerata) i finanzieri della locale Compagnia della Guardia di finanza hanno trovato una 'doppia' piantagione di marijuana, una all'interno e una all'esterno. I militari hanno arrestato un 29enne italiano residente nella casa, posto ai domiciliari per detenzione di droga a fini di spaccio, e sequestrato 65 piante del peso complessivo di oltre 7,8 kg di marijuana. Rinvenuti in casa anche 30 grammi di sostanza stupefacente tra hascisc e marijuana, 391 semi di canapa contenuti in un barattolo e materiale strumentale alla coltivazione.

Le ricerche sono state estese allo spazio verde di pertinenza del domicilio del responsabile: rinvenute una coltivazione outdoor di canapa indiana, costituita da 34 piante in fioritura; all'interno di una roulotte presente nella corte, risultata in uso all'uomo, all'individuazione di una seconda coltivazione di canapa indiana allestita in modalità indoor, sfruttando la copertura dalle intemperie e il riscaldamento assicurati dalla veranda in tessuto installata sul mezzo. Oltre ad ulteriori 31 piante, in fioritura, all'interno del veicolo i finanziari hanno posto sotto sequestro probatorio un barattolo contenente fertilizzante per idropinica. (ANSA).