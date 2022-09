Covid: Marche, 699 positivi e 4 deceduti in 24ore

Nelle Marche numeri Covid-19 in calo per ricoverati (57; -1 rispetto a ieri) e incidenza di casi ogni 100mila abitanti (da 225,33 a 217,55). Nell'ultima giornata, fa sapere la Regione, si sono registrati 699 positivi (3.272 in una settimana) sulla base di 2.752 tamponi e anche quattro decessi che fanno salire il totale a 4.102.

Tra i degenti stazionaria la situazione per le terapie intensive (3) e semintensive (2) mentre calano i ricoveri in reparti non intensivi (32; -1). Sono 11 le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).