Abbonamenti bus Atma online, attesa abilitazione da Ministero

"Atma (Azienda Trasporti e mobilità di Ancona) si è organizzata da tempo per agevolare la sottoscrizione e il rinnovo online degli abbonamenti con lo sconto previsto dal Bonus Trasporti, ma, al momento, nonostante i continui solleciti, la società non è ancora stata abilitata dal Ministero del Lavoro all'attivazione di tale procedura". Lo scrive in una nota Conerobus, società di Ancona per la mobilità intercomunale. In questi giorni, anche oggi, c'erano lunghe code agli sportelli, in via Frediani e in piazza Ugo Bassi, per il rinnovo degli abbonamenti bus per gli studenti, in particolare per l'usufruizione del bonus trasporti.

"Non appena arriverà il nullaosta, - prosegue l'azienda - sarà premura dell'azienda informare immediatamente l'utenza circa la possibilità di provvedere all'iter via web. La società di trasporto pubblico di Ancona e provincia precisa, inoltre, come, già da agosto, si fosse preparata a far fronte alla richiesta dell'utenza, in particolare in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, incrementando l'organico e allungando i tempi di apertura delle rivendite autorizzate. Una misura, quest'ultima, che, insieme all'opportunità di sbrigare le pratiche online, sarebbe stata sufficiente ad evitare disagi ai cittadini". "Per qualsiasi informazione - conclude l'azienda - su biglietti e abbonamenti è possibile contattare l'ufficio Ticketing: email - ticketing@conerobus.it; tel. 0712837464".

(ANSA).