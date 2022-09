Vaccini: Marche, finora 177 prenotati per bivalenti

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Sono finora 177 nelle Marche le prenotazioni per i vaccini anti-Covid bivalenti, cioè adattati alla variante 'Omicron 1', di cui 150 per la quarta dose e 27 per la terza dose. Lo fa sapere la Regione con il dato aggiornato alle ore 17. A livello provinciale 91 prenotazioni da Ancona, 33 da Pesaro Urbino, 27 da Macerata, 17 da Ascoli Piceno e 9 da Fermo.

Le somministrazioni dei vaccini 'adattati' inizieranno giovedì 15 settembre. Nelle Marche sono finora arrivate 141mila dosi dei vaccini aggiornati di cui 22.400 Spikevax (Moderna) e circa 119mila Cominarty (Pfizer/BioNTech). I vaccini 'aggiornati booster' verranno somministrati a coloro che devono essere sottoposti alla terza o quarta dose, mentre verrà inoculato il 'vecchio' vaccino base. (ANSA).