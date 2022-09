Vaccini: Marche, consegnate 22.100 dosi aggiornate Moderna

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Nuova consegna nelle Marche di vaccini aggiornati alla variante Omicron 1. Nel primo pomeriggio sono giunte le prime 22.100 dosi di vaccino anti Sars-Cov-2 Spikevax (Moderna). Le fiale sono state prese in consegna a Pratica di Mare dai militari dell'Arma dei Carabinieri che le hanno scortate fino alla farmacia dell'Inrca di Ancona.

Le dosi sono già in distribuzione presso le aree vaste e le aziende ospedaliere marchigiane che somministreranno i booster (terze e quarte dosi) adattati. L'8 settembre era arrivato nelle Marche il primo carico di vaccini bivalenti adattati per Omicron 1: 119mila dosi di Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Complessivamente, tra Comirnaty e Spikevax, sono 141.100 le dosi a disposizione. (ANSA).