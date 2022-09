Energia: annullato Premio Cinema e Tv Precicchie

(ANSA) - FABRIANO, 12 SET - Annullata ufficialmente la XXVI edizione del Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie, che si sarebbe dovuta tenere in questi giorni a Precicchie, frazione di Fabriano (Ancona). Una manifestazione che in 25 anni si è caratterizzata per qualità degli ospiti e grande risonanza nazionale. La situazione internazionale con la guerra in Ucraina e la crisi economica ed energetica "che ha spaventato i mercati e messo in difficoltà l'economia, hanno avuto riflessi negativi sui nostri partners storici". In precedenza. a causa delle limitazioni anti covid, era stato cancellato lo storico Presepe vivente di Precicchie. La macchina organizzativa del Premio Cinematografico e Televisivo "si mette in moto già dai primi mesi dell'anno e impegna tanti soggetti pubblici e privati oltre l'Associazione". Con le incertezze di questo particolare contesto "si è reso estremamente difficile organizzare l'annuale edizione. Ci prendiamo perciò una pausa per tornare nel 2023 con un'edizione all'altezza delle precedenti, anzi ancora più accattivante", concludono gli organizzatori. (ANSA).