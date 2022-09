Elezioni: Bonino, Italia decide se stare con Putin o con Europa

(ANSA) - PESARO, 12 SET - "Queste elezioni decideranno il posizionamento del nostro Paese: se con Putin, Trump e Orbán o se con la parte europeista, liberale e liberal democratica attenta ai diritti sociali e civili". Lo ha detto la leader di +Europa Emma Bonino, intervenendo da remoto ad un incontro a Pesaro dove sono stati presentati i candidati del centrosinistra, alla presenza di Benedetto Della Vedova. "Dove saremo e dove andremo - ha sottolineato - rischiano di determinarlo il 40% degli italiani che, attualmente, non intendono andare a votare o che ancora non sanno chi e cosa votare. Vi chiedo di essere militanti per questi ultimi giorni - ha esortato - fino all'appuntamento del 25 settembre. Un modo che vi aiuterà a sentirvi anche più giovani". Secondo Giordano Masini (+Europa), candidato all'uninominale della Camera per la provincia di Pesaro Urbino: "La nostra coalizione presenta posizioni diverse e sono queste, infatti, le coalizioni più forti e più rappresentative di una gamma verosimile di posizioni. Avevamo scommesso sull'idea di generare una coalizione che si presentasse europeista e liberal democratica. Con i Verdi, per esempio, condividiamo il pensiero che sia necessario affrontare con urgenza questioni serie nei confronti dell'ambiente e in Germania gli stessi Verdi, assieme a Liberali e i Social democratici governano con ottimi risultati. Noi siamo qui per proporre agli italiani un modello simile, che in Germania funziona in modo efficiente". Hanno preso la parola anche iil sidaco di Pesaro Matteo Ricci, Rosetta Fulvi, segretaria Pd e candidata al plurinominale del Senato e Marco Bentivogli, candidato all'uninominale del Senato, che ha parlato di "una campagna elettorale scoppiettante e faticosa. Con il tempo però le persone cominciano a capire la vera posta in gioco, c'è tanta rassegnazione tra gli elettori ma queste due ultime settimane sono per noi un investimento politico vero, per tornare a parlare alle persone". (ANSA).