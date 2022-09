Covid: Marche, -2 ricoveri in 24ore, incidenza scende a 225

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Numero di ricoveri per Covid-19 ancora in calo nelle Marche (da 60 a 58) e incidenza casi ogni 100mila abitanti in discesa (da 227,53 a 225,33) nell'ultima giornata. Lo comunica la Regione. Un decesso rilevato in un giorno e il totale regionale di vittime si porta a 4.098.

Tra i degenti ce ne sono tre in Terapia Intensiva e due in Semintensiva (invariati) e 53 in reparti non intensivi. Ci sono poi 11 persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi rilevati in 24ore è di 200 (3.389 in una settimana) su 700 tamponi (ANSA).