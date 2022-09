Polizia rintraccia destinatario mandato di cattura in hotel

(ANSA) - ANCONA, 11 SET - Destinatario di un mandato di cattura perché condannato dalla Corte d'Appello di Brescia a un anno e un mese di reclusione, è stato rintracciato albergo di Ancona dalla polizia. Che lo ha individuato grazie al software Portale Alert Alloggiati Web, in dotazione alla polizia e che comunica in tempo reale i nominativi degli ospiti nelle strutture ricettive, Gli agenti delle Volanti si sono presentati in hotel: l'uomo si trova ora nel carcere di Montacuto. (ANSA).