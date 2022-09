Segre: senatrice festeggia a Pesaro 92/o compleanno

(ANSA) - PESARO, 10 SET - La senatrice a vita Liliana Segre ha festeggiato oggi a Pesaro il suo 92/o compleanno, al ristorante 'Alceo' con amici, amiche e familiari. Ha scelto la città di Rossini perché vi passa dal 1948 ogni estate, avendo una casa qui e un rapporto. In suo onore c'è un murales al Campus, che la raffigura bambina in braccio al padre, morto ad Auschwitz, Lei riuscì a sopravvivere per poi diventare instancabile testimone dell'orrore vissuto. (ANSA).