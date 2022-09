Segre: Auschwitz Museum ne ricorda il compleanno sui social

(ANSA) - ANCONA, 10 SET - I profili social dell'Auschwitz Museum ricordano oggi il 92/o compleanno della senatrice a vita Liliana Segre."10 settembre 1930. Una donna ebrea italiana, Liliana Segre, nasce a Milano. Nel gennaio 1944 fu deportata ad Auschwitz con suo padre Alberto che morì nel campo nell'aprile 1944. Liliana è sopravvissuta. Oggi è senatore a vita in Italia e compie 92 anni" si legge in un tweet, corredato da una foto in bianco e nero di Segre bambina con il padre e una a colori di come è oggi. Il profilo twitter del museo pubblica ogni giorno brevi storie di vittime e sopravvissuti, oltre a date significative nella storia del campo di sterminio. (ANSA).