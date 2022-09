Incendi: a fuoco camper, danni a ponte A14

(ANSA) - PESARO, 10 SET - E' caccia ai piromani a Pesaro. La scorsa notte è stato dato alle fiamme un camper, dopo due auto incendiate negli ultimi 3 giorni. Bruciati anche 7 cassonetti.

Il rogo della scorsa notte, avvenuto intorno alle 3:00, in strada dei Castagni nel quartiere di Santa Veneranda, ha coinvolto anche un ponte dell'autostrada A14 visto che il camper era parcheggiato proprio sotto. Le fiamme e il fumo hanno annerito anche i piloni e in parte la segnaletica stradale ma da un'ispezione dei tecnici Anas non ci sono state conseguenze per la stabilità della struttura. Le indagini sono affidate ai carabinieri, ora mobilitati per scoprire i piromani che in meno di una settimana hanno bruciato due auto e sette cassonetti.

Anche stanotte, dopo il camper infatti, sono stati dati alle fiamme altri due cassonetti, parzialmente distrutti. (ANSA).