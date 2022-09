Elezioni: Italia Sovrana e Popolare, riaprire ospedali pubblici

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 10 SET - Tornare alla Costituzione Italiana rimettendo al centro il lavoro e ripristinando la sovranità popolare e monetaria nazionale contro i diktat dell'Ue. Uscire dalla Nato e combattere le ingerenze Usa e la guerra, eliminando le sanzioni alla Russia e l'invio di armi all'Ucraina. Rilanciare l'economia attraverso la reindustrializzazione, e la sanità col ripristino nelle Marche di ospedali a totale gestione pubblica. Sono alcuni dei punti del manifesto elettorale della nuova coalizione di sinistra Italia Sovrana e Popolare, che oggi a Falconara Marittima ha presentato alla stampa i suoi candidati; capolista nel plurinominale alla Camera Marco Rizzo (assente all'incontro), segretario nazionale del Partito Comunista (Pc), capolista al Senato l'avvocato Fabio Pasquinelli, già candidato alla presidenza della Regione Marche alle ultime elezioni con Lista Comunista. Al loro fianco nella nuova coalizione, figurano altri 9 candidati espressione di un dissenso civile e politico raccolto in una quindicina tra movimenti e partiti, come Ancora Italia, Riconquistare l'Italia e Azione Civile, compattati anche in seguito al Covid dalla lotta al greenpass, all'obbligo vaccinale, alla chiusura forzata di industrie e attività lavorative e alla Dad: hanno anche annunciato una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza. In sostanza una coalizione di forze antisistema, "dell'antagonismo sociale e politico nazionale", che vede nel dimissionario governo Draghi la manifestazione di "una sudditanza all'atlantismo e alle multinazionali (prime fra tutte le case farmaceutiche)", opponendogli la proposta di un'Italia "autonoma e multilateralista in politica estera, garantista dal punto di vista lavorativo (1.200 euro il salario minimo), sburocratizzata e libera da controlli sociali attuati attraverso tecnologie digitali". I candidati sono per il Senato al plurinominale, dopo Pasquinelli, Paola Raponi, Luciano Meconi, e per i collegi uninominali Filippo Pannelli e Paola Raponi. Per la Camera: dopo Rizzo, Marianella Fioravanti, Stefano Rosati, Catia Jachetti. Per i collegi uninominali Catia Jachetti, Alessandra Perugini, Andrea Grilli, Dalibor Cvejic. (ANSA).