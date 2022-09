Elezioni: Acquaroli, 'rischio' Marche ben rappresentate a Roma

(ANSA) - VISSO, 10 SET - "Se gli attuali assessori candidati alle politiche dovessero farcela, l'unico 'rischio' che vedo è quello di una Regione Marche ben rappresentata a Roma": così il governatore Francesco Acquaroli, ha commentato l'ipotesi 'svuotamento' della sua Giunta, a margine dell'inaugurazione della nuova piazza di Visso. In corsa per un posto in Parlamento sono gli assessori Giorgia Latini, Guido Castelli e Mirko Carloni (e Stefano Aguzzi, su sei componenti dell'esecutivo regionale). Pensando ad eventuali sostituzioni, il presidente ha tenuto a sottolineare di avere "una classe dirigente ampia che saprà dare le risposte necessarie ai marchigiani". (ANSA).