Covid: nelle Marche 426 nuovi casi, -2 ricoveri, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 10 SET - Sono 426 i nuovi casi covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, su 1.798 tamponi analizzati. Continua a scendere da 240,03 di eri a 229,99 su 100mila abitanti, secondo i dati resi noti dalla Regione Marche.

Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso legato al covid, che fa salire il totale delle vittime a 4.097 vittime. Diminuiscono anche i ricoverati: 62 ricoverati (-2 su ieri), di cui 3 in terapia intensiva, 2 in semi intensiva, 57 in reparti non intensivi, oltre a 9 persone in osservazione nei pronto soccorso. Crollo infine delle quarantene: ieri erano 5.876, oggi 4.969 (-907), tra cui 34 persone con sintomi. (ANSA).