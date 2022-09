'Toffee' investita e uccisa: appello per adottare cagnolina

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 09 SET - "Trilli merita una vita da 'principessa' come lo è stata finora, come vorrebbe Daniela". Lo scrive in un post l'associazione animalista "Bastardi di razza" che tramite la propria pagina Facebook cerca una nuova famiglia per la Yorkshire Trilli, la cagnolina di Daniela 'Toffee' Volponi, 57 anni, amica e fan del cantante Vasco Rossi, morta martedì a Falconara (Ancona). La donna era stata investita nel quartiere di Villanova, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Anche Vasco Rossi ha voluto ricordare la sua fan con una storia su Instragram in cui si susseguono foto in cui sono insieme, la scritta "Ciao dolce Toffee", con in sottofondo una delle canzoni più famose del rocker, "Toffee".

Ora l'associazione animalista si sta adoperando per trovare casa alla cagnolina della 57enne. "Per nove belli e intensi anni, Trilli e il suo benessere sono stati la priorità di Daniela - scrive l'associazione - oggi, mentre cerchiamo di realizzare, con immenso dolore e incredulità, che Daniela non c'è più, Trilli è tornata ad essere una nostra priorità".

L'animale ha dieci anni ed è di taglia piccola. L'associazione ha un recapito per chi vorrà adottarla: "328.6040423". (ANSA).