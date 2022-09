Musica: "Pergolesi Spontini", concerto in carcere Ancona

(ANSA) - ANCONA, 09 SET - Il 22/o Festival Pergolesi Spontini porta la musica ai detenuti della Casa Circondariale di Montacuto di Ancona, con il grande pianista italo sloveno Alexander Gadjiev che dona la sua arte aderendo a una nuova iniziativa nel nome di Gaspare Spontini. Il concerto si terrà sabato 10 settembre alle ore 13. Il compositore maiolatese, Gaspare Spontini, aveva infatti l'abitudine di organizzare ogni anno un "concerto spirituale", destinando l'incasso "per una cassa di soccorso in pro' de' membri del teatro poveri".

Un'intuizione che ebbe conseguenze concrete a favore dei poveri del suo tempo.

"La musica ha un'importante funzione sociale e va portata nei luoghi dove c'è sofferenza e urgenza di bellezza. Il Festival viaggia e come prima tappa va incontro ai detenuti del Carcere di Montacuto di Ancona", fa sapere la Fondazione Pergolesi Spontini che organizza l'evento in collaborazione con il Carcere e con il contributo della Regione progetti speciali di spettacolo dal vivo.

Saranno eseguiti brani di Kyle Gann (Earth Preserving Chant), Frédéric Chopin (Prelude in do diesis minore Op. 45, Barcarolle in fa diesis maggiore Op. 60, Polonaise-fantasie in la bemolle maggiore Op. 61), Robert Schumann (Fantasie in do maggiore Op.

17).

Lo stesso programma musicale sarà poi presentato in serata, ore 21, al pubblico Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona), nell'ambito del Festival. Alexander Gadjiev è recentemente balzato agli onori delle cronache per essersi classificato secondo all'ultima edizione del celebre Concorso Chopin di Varsavia, una delle più antiche competizioni musicali, fondata nel 1927, che ha laureato pianisti come Maurizio Pollini, Martha Argerich e Krystian Zimerman. (ANSA).