Covid: ricoveri Marche in picchiata, -7 in 24h, -19 in 2 gg

In picchiata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -7 degenti nell'ultima giornata, -19 negli ultimi due giorni. Lo fa sapere la Regione. Il totale di ricoverati si attesta ora a 64 (l'altro ieri erano 83) di cui solo due in Terapia intensiva (invariati nell'ultimo giorno), due in Semintensiva (-1) e 60 nei reparti non intensivi (-6). I casi di positività rilevati sono 455 (3.610 in una settimana) in base a 1.792 tamponi e l'incidenza scende ancora (da 247,54 a 240,03). Nessun decesso è stato registrato nell'ultima giornata; il totale resta 4.096.

Oltre ai ricoveri, ci sono otto persone in osservazione nei pronto soccorso mentre le quarantene scendono sotto le 6mila (5.876; -372 in un giorno). (ANSA).