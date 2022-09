Ucraina: Lamorgese, "lavorare per fine terribile momento"

(ANSA) - LORETO, 08 SET - "Essere qui oggi è un grande onore". Così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a Loreto (Ancona) dove accenderà presso la Basilica della Santa Casa la lampada per la preghiera per la Pace nel mondo sopra l'altare davanti all'effige della Beata Vergine durante la celebrazione officiata dal Mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto e delegato pontificio per la città mariana.

La ministra Lamorgese ha sottolineato l'attualità del concetto di Pace, "specialmente in questo periodo, proprio perché abbiamo un conflitto bellico alle porte dell'Europa e ci preoccupa. Dobbiamo assolutamente lavorare sul piano internazionale - ha detto ancora la ministra dell'Interno - perché si arrivi quanto prima alle fine di questo terribile momento per il nostro Paese e per gli altri Paesi europei".

(ANSA).