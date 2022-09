Lamorgese, coesione sociale e integrazione per vivere civile

(ANSA) - LORETO, 08 SET - "Il messaggio che vorrei lanciare oggi? Si parla di coesione sociale e di integrazione, credo che lavorare su questi aspetti garantisce anche quelli che sono i principi di un vivere civile e democratico". Lo ha sottolineato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che si trova a Loreto (Ancona) dove, al Santuario della Santa Casa, accenderà la Lampada per la preghiera per la Pace nel mondo.

Prima della celebrazione, officiata dal delegato pontificio per la città mariana mons. Fabio Dal Cin, la ministra ha concluso i lavori di un incontro alla Sala Macchi del Palazzo Apostolico sul tema "La Casa come luogo di relazioni familiari costruzione della coesione sociale", con gli interventi del prof. Giovanni Maria Flick e del prof Gerardo Villanacci. (ANSA).