Incendi: a fuoco cassonetti e autovettura a Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti durante la notte per quattro diversi incendi: tre di cassonetti, uno di un'autovettura nella zona compresa tra via Palestro, via Goito e via Nanterre. la squadra della centrale dei vigili del fuoco di Pesaro ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non ci sono state persone coinvolte. (ANSA).